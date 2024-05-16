Вместо челябинца, погибшего на Кубе, семья похоронила другого человека

При транспортировке с Кубы тело челябинца перепутали с трупом жителя Канады.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семья из Челябинска пытается вернуть из Канады тело своего родственника, которое попало туда из-за путаницы при пересылке.

Мужчина в марте отправился со своей спутницей отдыхать на Кубу. И погиб в самый день приезда: отправился в пункт обмена валюты, и больше не вернулся.

Позднее его подругу пригласили на опознание: челябинца нашли мертвым. На опознании в России тоже была она. А родственники увидели покойного только в церкви.

Первые сомнения появились уже во время похорон. Знакомые отца начали спрашивать: «Кто это?". Но семье объяснили, что при бальзамировании для транспортировки тело, действительно, может серьезно измениться. И челябинцы спокойно похоронили покойника. Как оказалось, чужого.

Тревогу забила семья из Канады, которой доставили останки южноуральца. Отказавшись признавать в нем родственника, канадцы обратились в посольство. «Отправили в посольство Кубы фото моего папы, а мы им через посольство фото их папы, – цитирует 74.ru дочь челябинца. – Все сошлось, их поменяли! Правда у нашего отца на теле видны следы побоев, и его женщина, как только вернулась с Кубы, рассказала, что подозревала, что что-то не так, но там ее заверили, что он зашел в воду, и у него случился сердечный приступ, он захлебнулся. Мы хотим знать, что произошло? И зачем они поменяли тела?"

Сейчас в Канаду отправили тест ДНК, чтобы убедиться, что то семейство, действительно, получило тело челябинца. Хоронить они его не стали – труп находится в морге. А вот останки канадца придется эксгумировать.

Терзает южноуральцев и еще один вопрос: как прояснить обстоятельства гибели челябинца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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