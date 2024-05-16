Число случаев бешенства на Южном Урале превысило 20 с начала года

При транспортировке с Кубы тело челябинца перепутали с трупом жителя Канады.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала 2024 года в Челябинской области зафиксировано 23 случая заболевания бешенством среди животных.

От смертельного недуга погибли 9 собак (только две из них не имели хозяев), 10 домашних кошек и 4 дикие лисицы.

В апреле от бешенства пали 2 домашние кошки в поселке Центральном Карталинского района и поселке Бреды Брединского района, домашняя собака – в деревне Смольное Сосновского района.

В мае первой жертвой вируса стал кот в селе Долгодеревенском Сосновского района, где сейчас ветеринары прививают домашних животных, в том числе сельскохозяйственных, от бешенства.

Ранее случаи бешенства животных зафиксированы: по 4 – в Еманжелинском районе (все собаки) и Челябинске (три кошки и одна собака), по 2 – в Аргаяшском (собаки), Еткульском (собака и лисица), Коркинском (кошки), Сосновском (кошки) районах, по 1 – в Брединском (лисица), Нагайбакском (лисица), Кизильском (лисица) районах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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