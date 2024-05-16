Учительницу, сорвавшуюся на четвероклассницу в Усть-Катаве, уволили

Педагога, устроившую разборки с ученицей в Челябинской области, уволили из школы.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел на днях в Усть-Катаве. Видеоролик с тем, как педагог кричит на девочку, появилось в соцсетях.

На записи классный руководитель четвертого класса сначала грозит вызвать в школу мать школьницы, оскорбляет девочку и трясет ее.

Проверку информации начали прокуратура и полиция. Сегодня, 16 мая, в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области сообщили, что «с учетом возраста ребенка и иных установленных обстоятельств, материал прокурором передан в следственный отдел по городу Усть-Катав для проведения дальнейших проверочных мероприятий».

Между тем, стало известно, что педагога после ЧП уволили. «15 мая было проведено заседание совместно с полицией, прокуратурой, следственным комитетом. Выяснилось, что у учителя был нервный срыв и случай единичный, – рассказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. – Педагога уволили, директору объявлен выговор».

Кроме того, по данным городского управления образования, после случившегося в школе установили камеры видеонаблюдения. Специальная комиссия каждый день просматривает видеозаписи.

По словам детского омбудсмена, с девочкой поработал психолог. Проблем специалист не выявил. Эмоциональный фон у ребенка ровный. Родители на настоящий момент претензий не имеют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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