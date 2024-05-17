17 мая ожидаются следующие события – Челябинск

17.05.2024, пятница
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09:00 Челябинск – Челябинцев приглашают пройти флюорографию (Сад Победы, центральная аллея) (необходим паспорт; результаты можно получить в городской поликлинике №8 по пр. Ленина, 3)
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10:15 Челябинск – XXII Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура»: чтения «Святые Челябинской Митрополии» (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а, конференц-зал)
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13:00 Челябинск – XXII Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура»: секция «Высшее образование в системе формирования духовно-нравственных ценностей гражданина России» с участием митрополита Челябинского Алексия (кафедральный собор Рождества Христова, ул. Салавата Юлаева, 44 / ул.Героя России Евгения Родионова, 1)
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13:00 Челябинск – Молодежный образовательный форум по развитию молодежного парламентаризма (Штаб общественной поддержки, ул. Кирова, 167)
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14:00 Челябинск – Спортивный праздник «ЮУрГУ – спортивный ВУЗ» (стадион им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)
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15:00 Челябинск – Панельная дискусси «Антикризисное управление медицинской организацией: было-стало» (Штаб общественной поддержки, ул. Кирова, 167)
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15:00 Челябинск – Старт хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» (ЮУрГУ, учебный корпус «Сигма», пр. Ленина, 78в)
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16:00 Челябинск – Кино-пятница: просмотр фильма «Белый тигр» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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17:30 Челябинск – Занятия по бегу (ул. Лесопарковая, 2а)
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18:00 Челябинск – Авторский семинар Александра Полушкина «Зарубежная литература в кинематографе»: «Гамлет» У. Шекспира как вечная книга (ч. 5) (киноклуб имени Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)
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