17 мая ожидаются следующие события – Челябинск

18:00 Челябинск – Авторский семинар Александра Полушкина «Зарубежная литература в кинематографе»: «Гамлет» У. Шекспира как вечная книга (ч. 5) (киноклуб имени Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)