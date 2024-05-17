В Челябинске коммунальщики предстанут перед судом за подделку протоколов собраний собственников жилья

Сотрудницы управляющей компании ответят в суде за подделку протоколов собрания собственников помещений в многоквартирных домах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела по обстоятельствам подделки официальных документов.

Две челябинки обвиняются в фальсификации протоколов внеочередных собраний собственников помещений 25-ти многоквартирных домов, расположенных в Калининском районе Челябинска.

По версии следствия, в 2022 году женщины подделали 25 протоколов, согласно которым жильцы якобы решили перейти в обслуживание от двух управляющих компаний к третьей. Таким образом они рассчитывали увеличить прибыль своей организации путем привлечения дополнительного количества обслуживаемых объектов.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении 25 преступлений по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Оперативное сопровождение оказывали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube