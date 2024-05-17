Каждую весну тысяча южноуральцев оказываются отрезаны от мира. Мост к деревне строят 15 лет

Жители деревни в Чебаркульском районе 15 лет ждут мост.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, каждую весну деревня Попово с населением в 1000 человек оказывается предоставлена сама себе. Дорогу размывают паводки, и связь с миром обеспечивают только подвесной мост и не достроенный бетонный.

Есть, правда, смельчаки, что едут прямо по воде, на мотоблоке. Но, конечно, «скорая», пожарные, автобусы по воде не поедут, отмечают общественники.

Подвесной мост появился здесь еще в 70-х годах прошлого века и предназначен для пешеходов. Хотя и он уже на грани.

Попытку вернуть жителей к цивилизации предприняли в 2008 году. С тех пор недостроенный мост стоит брошенным – вот уже 15 лет. Возведены только опоры на двух берегах, соединяет их ненадежное основание. Люди ходят по нему пешком или ездят на велосипеде, на машине опасно.

Как говорят чиновники, достроить помешал кризис 2008-го. Деньги тогда резко кончились. «С тех пор самые смелые жители Попово пользуются недостроем на свой страх и риск. А чиновники за 15 лет только потратили 3 миллиона рублей на новый проект строительства моста. Но дело так и не сдвинулось», – рассказывают активисты.

О своей проблеме жители деревни рассказали во время прямой линии с Владимиром Путиным. Общественники побывали на месте, пообщались с южноуральцами. И лично увидели смелых жителей деревни, скользящих в магазин прямо по волнам.

«Направлено обращение в прокуратуру, будем добиваться, чтобы безопасный мост был, наконец, построен», – говорят активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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