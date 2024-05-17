В центре Челябинска маршрутка сбила пешехода на переходе

Челябинка попала под маршрутный микроавтобус, переходя дорогу в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 17 мая, утром на пересечении улиц Блюхера и Доватора. Момент ДТП попал на запись камеры уличного наблюдения.

Судя по видео, для пешеходов загорелся зеленый сигнал светофора. Однако автомобили в этот момент еще не прекратили движение.

Одна из пешеходов не обратила на это внимания и, не посмотрев по сторонам, шагнула на проезжую часть. Как раз в этот момент через «зебру» проезжал маршрутный микроавтобус. Борт автомобиля ударил челябинку в голову и верхнюю часть корпуса, и она оказалась на земле.

По информации Госавтоинспекции города, 18-летнюю девушку-пешехода госпитализировали в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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