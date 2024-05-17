В семи муниципалитетах Южного Урала сохраняется запрет на вход в лес

В семи городах и районах Челябинской области действует особый противопожарный режим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Главного управления лесами Челябинской области, с наступлением теплой погоды южноуральцы стали чаще выезжать на природу. Иногда такой отдых заканчивается крупными пожарами.

В настоящее время в регионе на территории семи муниципалитетов ввели особый противопожарный режим. Строгие правила действуют в Копейске, Кыштыме, Кунашакском, Еткульском, Красноармейском, Сосновском и Чебаркульском районах. Здесь категорически запрещены разведение костров на открытых территориях, сжигание мусора и сухой травы, посещение лесов.

В остальных частях Южного Урала продолжается пожароопасный сезон. На этих территориях жителям разрешено разводить открытый огонь. Только нужно соблюдать правила: 50 метров от домов и строений, 100 метров от хвойного леса, 30 метров от лиственного леса или деревьев, напоминают представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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