В Челябинске стартуют отключения горячей воды

В понедельник в Челябинске начинаются сезонные гидравлические испытания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 20-21 мая в городе будут произведены первые отключения горячего водоснабжения, опрессовки начнутся с локальных котельных.

В управлении ЖКХ администрации Челябинска пояснили, что максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Централизованно с 21 мая по 4 июня включительно горячее водоснабжение будет отключено в 1139 жилых многоквартирных домах, 76 детских садах, 71 учебном заведении и 23 лечебных учреждениях во всех семи районах Челябинска.

Параллельно, по отдельному графику, с 20 мая гидравлические испытания начнутся на локальных котельных.

Со списками домов, попадающих под отключение, можно ознакомиться по ссылке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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