Два челябинских троллейбуса меняют маршруты

Троллейбусы №5 и №7 временно изменят трассу движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 22 часов 18 мая подрядчики начинают модернизацию контактной сети на участке улицы Воровского от проспекта Ленина до Свердловского проспекта. Работы продлятся до утра 5 июня.

На это время меняется схема движения двух троллейбусных маршрутов.

Троллейбус №5 будет следовать от поселка Первоозерный до железнодорожного вокзала.

Троллейбусы маршрута №7 направят по двум схемам: «Молдавская – Комсомольский проспект – Чичерина – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Молдавская» и «АМЗ – ДС «Юность».

В качестве альтернативных вариантов челябинцам рекомендуют воспользоваться автобусами №14 и №90с.

Челябинск, Виктор Елисеев

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