В выходные ГАИ вновь проводит на Южном Урале тотальные проверки водителей на алкоголь

Госавтоинспекция проводит в Челябинской области тотальные проверки по исключению из транспортного потока нетрезвых водителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в предстоящие выходные дни сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения, уделяя особенное внимание исключению из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Подобные проверки пройдут на всей территории региона.

К экипажам ДПС присоединятся «передвижные пункты медицинского освидетельствования на состояние опьянения» областного министерства здравоохранения, которые позволяют проводить процедуру освидетельствования на месте.

«Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция просит с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени», – обратились представители ведомства к южноуральцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube