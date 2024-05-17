На северо-западе Челябинска закроют движение на восемь часов

Из-за спортивных соревнований будет закрыто движение на северо-западе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в воскресенье, 19 мая, город присоединится к главному полумарафону России с синхронным стартом «Забег.РФ», который объединит всю страну – от Камчатки до Калининграда.

В Челябинске ровно в 11:00 по местному времени на старт выйдут около полутора тысяч участников.

На время подготовки и проведения забега, с 8:00 до 16:00, будет закрыто движение по улицам Северо-Крымской, Братьев Кашириных, Академика Макеева и Салавата Юлаева. Вблизи спортивной арены «Трактор», откуда будет дан старт соревнованиям, также введут ограничения движения транспорта.

Схема предоставлена пресс-службой мэрии Челябинска

В этот период общественный транспорт будет следовать по измененным маршрутам. О схеме их движения сообщат дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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