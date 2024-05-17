Коркинцы, спалившие авто полицейского из-за тонировки, предстанут перед судом

В Челябинской области направили в суд уголовное дело о поджоге автомобиля сотрудника полиции из мести.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Коркино утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога.
По версии следствия, 29 февраля текущего года южноуральцы решили отомстить сотруднику ГИБДД, оформившему на их знакомого протокол за тонировку стекол автомобиля.
Мстители прибыли к зданию ОМВД «Коркинский», разбили заднее стекло автомашины «Тойота Камри» 2011 года выпуска, принадлежавшей полицейскому, разлили в салоне легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли.
Автомобиль сгорел. Материальный ущерб от поджога составил около 600 тысяч рублей.
Оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности. При этом у одного из них на момент совершения преступления была непогашенная судимость. Так что суда он дожидается в СИЗО. Его подельник на протяжении следствия находился под домашним арестом.
Уголовное дело направлено в Коркинский городской суд для рассмотрения по существу. Южноуральцам грозит до 5 лет лишения свободы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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