В Челябинской области начали отлавливать участников «диких» мотогонок

За неделю южноуральские полицейские пресекли 34 несанкционированных гонки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, с 10 мая в регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

«Решение о принятии дополнительных мер было принято на основе анализа дорожной обстановки и в связи с поступающими жалобами граждан на мотоциклистов, во время заездов мешающих южноуральцам отдыхать в ночное время», – рассказали в силовом ведомстве.

Общее количество выявленных нарушений Правил дорожного движения мотоциклистами за эти дни составило 288.

За это время сотрудники полиции пресекли 34 несанкционированных гонки мотоциклистов. Два последних дня они выявляли по пять нелегальных заездов, а пик пришелся на 11 мая, когда полицейские получили информацию о 13 гонках. После принятых мер количество таких заездов с нарушениями закона «О тишине» и риском для других участников движения пошло на спад, отмечают в полиции.

Тем, кто не соблюдает установленные правила и мешает людям отдыхать, сотрудники полиции напоминают об административной ответственности. О нарушителях граждане могут сообщить в отделы полиции по телефону.

Кроме того, предусмотрена возможность оставить обращение через официальный интернет-сайт МВД России или сервис Госавтоинспекции с приложением ссылки на размещенные в интернете фото- или видеоматериалы, на которых зафиксирован факт нарушения водителем ПДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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