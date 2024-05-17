В челябинском педуниверситете выбрали ректора

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете состоялись выборы ректора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в голосовании приняли участие 77 человек, представляющих преподавателей, сотрудников и студентов. Им нужно было выбрать между исполняющим обязанности ректора вуза, экс-главой республиканского министерства образования Александром Кузнецовым и проректором по воспитательной работе и социальной политике Евгением Жоровым. Ожидаемо победил Кузнецов.

Теперь результаты выборов должны утвердить в Министерстве просвещения РФ.

Напомним, что Кузнецов сам является выпускником вуза, который намерен возглавить: в 1986 году он окончил исторический факультет, а в 2005 году стал кандидатом педагогических наук, защитив диссертацию по теме «Организационно-педагогические основы демократического, государственно-общественного управления общеобразовательным учреждением».

Непосредственно педагогикой и воспитанием он занимался только 4 года – с 1988 по 1992 год, когда работал учителем истории и обществоведения, а также организатор внеклассной работы в челябинской школе №115. Потом занимался исключительно административной работой: 13 лет работал директором школы, 5 лет возглавлял управление по делам образования Челябинска, еще 13 лет провел в роли министра образования и науки Челябинской области.

Обязанности ректора ЮУрГГПУ он исполняет с 15 июня 2023 года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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