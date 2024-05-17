На Таганае зацвела черника

Несмотря на снегопады и заморозки, черника в горах под Златоустом зацвела раньше срока.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», почуяв тепло и оттаяв из-под майского снега, в заповеднике зацвела черника.

И опередила среднемноголетний срок. Хотя свой прошлогодний рекорд, пришедшийся на 10 мая, все-таки не побила.

«Кстати, у этой ягоды в лесу немало почитателей. Любят ее почти все птицы, а также белки, куницы, лисицы, волки, лоси, медведи… Топтыгины едят чернику по-особенному. Находят черничник и обсасывают зрелые ягоды, выжимая сок и оставляя шкурки на побегах», – рассказали представители парка.

А вот рябчики обожают чернику зеленой, и уже ранней весной начинают клевать набухшие почки, а потом и неспелые ягоды. И так преуспевают, что порой оставляют других сборщиков без добычи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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