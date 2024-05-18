18 мая ожидаются следующие события – Челябинск

18.05.2024, суббота
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09:00 Челябинск – Еженедельная пробежка (прогулка) на пять километров с фиксацией времени (ул. Лесопарковая, 2а)
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09:30 Челябинск – Открытие IV Ежегодной региональной конференции по развитию баскетбола (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)
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10:00 Челябинск – Открытие VI Всероссийской научно-практической конференции «Генеалогия и архивы» (Объединенный государственный архив Челябинской области, Свердловский пр., 30а)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс по русской каллиграфии (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс в смешанной технике «Волшебные буквы моего имени» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе «28 петель» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Семейный игровой праздник «Традиции моей семьи» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)
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12:00 Челябинск – «Ночь музеев»: исторический квест по территории Музея-заповедника «Аркаим» (музей-заповедник «Аркаим», ул. Красноармейская, 100, старт от музея)
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13:00 Челябинск – Открытие юбилейного роллер-сезона (памятник Курчатову)
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13:00 Челябинск – Завершающая встреча группы психологической поддержки проекта «Свои женщины», который проводит Комитет семей воинов Отечества Челябинской области (культурный центр «Наследие», пр. Победы, 398, корп. 3)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс в смешанной технике «Стиль Ван Гога» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Встреча в «Уютном историческом клубе» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс в технике монотипия с элементами стилизации (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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19:30 Челябинск – «Ночь музеев»: Концерт группы KARUNIKA (музей-заповедник «Аркаим», ул. Красноармейская, 100, сцена «Наличники» у Мельницы)
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21:00 Челябинск – «Ночь музеев»: спектакль «Едоки» от Студии-М (музей-заповедник «Аркаим», ул. Красноармейская, 100, сцена «Наличники» у Мельницы)
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22:00 Челябинск – «Ночь музеев»: презентация мультфильма «Большое приключение Люськи и Фрикадельки» (музей-заповедник «Аркаим», ул. Красноармейская, 100)
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23:00 Челябинск – «Ночь музеев»: свободное посещение музея, экскурсии по выставкам от научных сотрудников (музей-заповедник «Аркаим», ул. Красноармейская, 100)
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