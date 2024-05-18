В Магнитогорске вспыхнул торговый центр. Есть погибшие

В Челябинской области сотрудники МЧС ликвидируют пожар в торговом центре.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло на 3 этаже магазина напольных покрытий и хозтоваров в Магнитогорске.
«Огонь охватил 150 квадратных метров. Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек. К сожалению, обнаружена женщина без признаков жизни», – рассказали представители ведомства.
На месте работают 36 специалистов и 11 единиц техники МЧС России.
Дальнейшая информация уточняется.
Челябинск, Виктор Елисеев
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