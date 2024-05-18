Автобусы изменят маршруты на северо-западе Челябинска

В предстоящее воскресенье маршруты общественного транспорта на северо-западе Челябинска скорректируют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Служба перевозок Челябинской области», в воскресенье, 19 мая, с 8:00 до 16:00 часов на время Всероссийского полумарафона «ЗаБег. РФ» будет закрыто движение на перекрестках улиц:

Татищева – 250-летия Челябинска;

Салавата Юлаева – 250-летия Челябинска;

Братьев Кашириных – Салавата Юлаева;

Салавата Юлаева – Академика Макеева;

Университетская Набережная – Академика Макеева;

Университетская Набережная – Чичерина;

Университетская Набережная – Наркома Малышева;

Университетская Набережная – Молодогвардейцев;

Университетская Набережная – поворот на Мелькомбинат.

В связи с этим автобусы 8, 9, 23, 31, 40, 51, 60с, 128, 158к временно изменят свои маршруты.

Автобус №8 будет следовать – Мамина – Братьев Кашириных – Чичерина – 250-летия Челябинска – 40-летия Победы – Братьев Кашириных – Мамина;

№9 – ЧТЗ – Комсомольский проспект – Чичерина – проспект Победы – Новоградский проспект – Петра Столыпина – Новоградский проспект – Петра Сумина – Татищева – проспект Родионова – Новоградский проспект – проспект Победы – Чичерина – Комсомольский проспект – ЧТЗ;

№23 – 47-й микрорайон – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – проспект Ленина – Энтузиастов – Худякова – Доватора – Воровского – Блюхера – ТК Кольцо;

№31 – ЧМК – Чичерина – 250-летия Челябинска – 40-летия Победы – Братьев Кашириных – Чичерина – ЧМК;

№40 – Поселок АМЗ – Комсомольский проспект – 40-летия Победы – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев (разворот перед Университетской Набережной);

№51 – Поселок Сосновка – Энгельса – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Чичерина – 250-летия Челябинска – 40-летия Победы – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – поселок Сосновка;

№60с – Сад «Надежда» – Профессора Благих – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Чичерина – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – проспект Ленина – Лесопарковая – Худякова – Плотина – Лыжных Батальонов – «Сад Вишневый» (рейсы отправлением в 9:00, 10:15, 11:15, 15:10, 16:15 отменяются);

№128 – Автовокзал – Братьев Кашириных – Чичерина – проспект Победы – Новоградский проспект – Петра Столыпина – Татищева – проспект Родионова – Новоградский проспект – проспект Победы – Чичерина – Братьев Кашириных – Автовокзал;

№158к – Микрорайон «Белый хутор» – Академика Макеева.

Челябинск, Виктор Елисеев

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