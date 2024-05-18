Заморозки, дожди, ветер: в Челябинской области объявлено экстренное предупреждение

Синоптики предупредили южноуральцев об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, в ночные часы 19 и 20 мая в отдельных районах Южного Урала ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов по Цельсию.

В воскресенье в регионе будет облачно с прояснением, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, в восточной половине до умеренных.

Температура воздуха днем +10, +15 градусов. Ветер северный, северо-восточный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду.

В понедельник, 20 мая, синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Скорость ветра снизится до 4-9 метров в секунду, направление изменится на северо-западное. Воздух прогреется днем до 14-19 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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