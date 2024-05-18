Семилетнюю челябинку унесли на носилках после прыжков на батуте

В Челябинске СКР начал проверку по информации о травмировании ребенка на батуте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 18 мая, на площадке вблизи ледовой арены «Трактор» в Калининском районе Челябинска.

7-летняя девочка во время прыжков на батуте неудачно приземлилась и получила ушиб спины. Ребенка с места ЧП медики унесли на носилках.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

Маленькую челябинку обследовали в медицинском учреждении, в настоящее время ее здоровью ничего не угрожает.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности указанного объекта», – рассказали представители СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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