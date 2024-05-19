19 – 20 мая ожидаются следующие события – Челябинск

19.05.2024, воскресенье
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09:00 Челябинск – Бесплатное занятие по бегу (ул. Лесопарковая, 2а)
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10:00 Челябинск – Церемония снятия Почетного караула, закрытие городской акции «Вахта Памяти» (Сквер Добровольцев, ул. Кирова, 163)
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10:00 Челябинск – Семейный фестиваль «Пикник на Алом» (ДПШ им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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10:30 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Творческие мастер-классы от клуба «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию «Моя семья» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск – Лекция «Художники Челябинска в годы Великой Отечественной войны» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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13:00 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе настольных игр «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусств)
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14:00 Челябинск – Беседа «Алиса в стране чудес: влияние на культуру и масс-медиа» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе юмора «Зеленый попугай» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей бардовской песни «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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14:30 Челябинск – Курс французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Встреча «Челябинские голоса» в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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16:00 Челябинск – Поэтическая встреча «Стихи о жизни растений» в рамках проекта «Стихи о...» с участием поэтов города Челябинска и любителей словесности (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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16:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный 90-летию парка Гагарина: участники еженедельных программ выходного дня, а также солисты Челябинской государственной филармонии Святослав Хазов и Рустам Зайченко (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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18:00 Челябинск – Церемония награждения победителей хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» (ЮУрГУ, учебный корпус «Сигма», пр. Ленина, 78в)
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20:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный 90-летию парка Гагарина: ВИА «АРИЭЛЬ» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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21:30 Челябинск – Кинотеатр под открытым небом: демонстрация художественного фильма «Девчата» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
20.05.2024, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2)
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11:00 – 17:00 Челябинск – День художественной книги: выставки «Рейтинг читательских предпочтений», «Писатели-юбиляры», викторина «Русская классика» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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12:00 Челябинск – Игровая программа «Библиотечные сюрпризы» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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12:00 Челябинск – Урок-путешествие «В мире каталогов и картотек» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)
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13:00 Челябинск – Квиз «Буква. Книга. Библиотека» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Викторина «Может, сыграем?» (игры в художественных произведениях) (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Литературный квиз «Без срока давности» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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