Ватерполистки «Уралочки» из Златоуста вновь стали чемпионками России

«Уралочка» из Златоуста защитила чемпионское звание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, финальная серия против «Буревестника» из Нижнего Новгорода завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Златоуста.

Решающий матч, проходивший сегодня, 18 мая, в Златоусте, южноуральские ватерполистки выиграли со счетом 16:9.

Начался финал на минорной ноте. 11 мая уралочки уступили ватерполисткам «Буревестника» в Нижнем Новгороде – 8:10.

Однако следующие две встречи проходили в Златоусте. 17 мая действующие чемпионки России обыграли нижегородок со счетом 11:8, сравняв счет в серии.

Сегодня, 18 мая, южноуральские ватерполистки вновь оказались сильнее – 16:9.

В итоге девушки из златоустовской «Уралочки» одержали победу в финальной серии со счетом 2:1 и второй год подряд стали чемпионками России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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