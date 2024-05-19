Концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила месячную норму более чем в полтора раза

В апреле в Челябинске выбросы пяти вредных веществ в атмосферу превышали норму.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в апреле текущего года средняя концентрация формальдегида в областном центре в 1,7 раза превысила допустимый норматив за месяц.

Среднемесячные концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, аммиака, оксида углерода, фенола, диоксида азота, фторида водорода, озона в среднем по городу не превысили нормативных значений.

Максимальные из разовых концентрации, превысившие нормативные значения, составили: сероводорода – 2,6 ПДК, формальдегида – 1,4 ПДК, фторида водорода – 1,6 ПДК, оксида углерода – 1,6 ПДК, аммиака – 1,1 ПДК.

В Магнитогорске отмечены превышения среднемесячных нормативов по взвешенным веществам – в 1,3 раза, по формальдегиду – в 1,3 раза.

Максимальные разовые концентрации взвешенных веществ превышали 2,3 ПДК, сероводорода – 4,6 ПДК, формальдегида – 1,6 ПДК, фенола – 1,8 ПДК.

В Златоусте в апреле также отмечалось превышение нормы месячной концентрация взвешенных веществ. В целом по городу она составила 1,1ПДК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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