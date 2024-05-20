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Понедельник, 20 мая 2024, 10:01 мск

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Роботы сэкономили уральским металлургам 660 миллионов рублей

Экономический эффект от роботизации производственных процессов на ММК достиг 660 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», совокупный экономический эффект от внедрения программных роботов на предприятии с 2018 года составил 660 млн рублей. Из них 283,8 млн рублей приходится на прошлый год. В общей сложности на предприятии в настоящий момент роботизировано 310 бизнес-процессов, охватывающих практически все подразделения компании.

Масштабная разработка и применение технологий RPA (Robotic Process Automation – роботизированная автоматизация процессов) на комбинате началась в 2018 году, а основным поставщиком решений стал магнитогорский Центр технологий роботизации «Некст».

«ММК на сегодняшний день – признанный лидер в сфере программной роботизации, она является неотъемлемой частью стратегии цифровизации компании. Программные роботы успешно выполняют сотни бизнес-процессов, освобождая сотрудников от рутинных, повторяющихся действий. RPA-решения помогают увеличить скорость выполнения ключевых производственных задач и уменьшить количество ошибок, особенно в период пиковых нагрузок – например, в конце отчетных периодов», – говорит директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Еремин.

Первый программный робот появился на ММК в коммерческой дирекции, где он помог автоматизировать закупки лома: программа обрабатывает письма от контрагентов, проверяет статус вагонов в базах РЖД и передает данные сотрудникам ММК. По сути, сейчас робот развился до целого Цифрового офиса по сопровождению поставок металлолома.

В компании больше не тратят трудовые ресурсы на ручное формирование отчетов и рапортов, сравнение данных в различных учетных системах, поиск актуальных документов на федеральных порталах, подготовку распоряжений, соглашений и справок, оформление временных переводов и многие другие операции.

Магнитка активно внедряет технологии глубинной аналитики Process Mining и Task Mining, позволяющие создать карту любого бизнес-процесса на основе данных из информационной системы заказчика. С помощью Process Mining ММК реализовал комплексный проект для сквозного управления одним из процессов снабжения, что позволило оптимизировать оборотный капитал, сократить цикл закупки и трудозатраты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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