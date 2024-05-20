Вода затапливает дома в Копейске. Жители вынуждены снимать квартиры

Семья копейчан потеряла все имуществ в затопленном доме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, дом семьи из Копейска Челябинской области ушел под воду: утонули детские вещи, бытовая техника, даже машина. Чиновники полтора месяца игнорируют просьбы о помощи.

«В один день местный пруд переполнился. Ливневок на улице Менжинского почему-то нет. Так что участки людей мгновенно превратились в гигантское болото, протяженностью в полкилометра. В котором утонуло все имущество семьи с двумя детьми: машина, мебель, одежда, бытовая техника. Полы в доме от воды провалились. Их дом в низине, не повезло больше всех», – рассказали общественники.

Остальные соседи на грани: большая вода каждый день все ближе к порогам. В зоне риска около 15 домов. Помощи ждут 1,5 месяца.

Чиновники так и не доехали даже к семье, которая осталась ни с чем. Они успели спасти только собак, животных выносили на сушу на руках.

«Сначала переселились в баню. Потом и в это временное жилище дошла вода. Пришлось снять квартиру. Просят откачать воду, но чиновники говорят, мол, дома частные, а значит, не их забота. А потом вовсе стали твердить, что жители преувеличивают и никакой воды в домах нет», – возмущаются активисты.

Общественники обратились в прокуратуру, следственный комитет, к главе региона. Требуют проверки по признакам халатности, и немедленной помощи людям. «Это чрезвычайная ситуация», – уверены активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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