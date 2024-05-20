Южноуралец, размозживший голову пятимесячному сыну, попросил УДО

Суд отказал в условно-досрочном освобождении жителю Ашинского района, осужденному за причинение смертельных травм малолетнему сыну.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кыштымский городской суд рассмотрел ходатайство южноуральца, осужденного 12 лет назад за жестокое убийство младенца, об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

Трагедия произошла в сентябре 2011 года в городе Сим. Нетрезвый мужчина поссорился с женой. Со скандалом он вытолкал ее из квартиры. От шума проснулся и начал плакать 4-месячный четы. Пьяный неадекват выхватил ребенка из коляски и бросил на пол, а затем несколько раз ударил малыша кулаком по голове. Две недели врачи боролись за жизнь младенца, однако от полученной открытой черепно-мозговой травмы ребенок скончался в больнице.

В марте 2012 года Ашинский городской суд приговорил южноуральца к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

П прошествии 12 лет симчанин подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Но, несмотря на положительную характеристику администрации исправительного учреждения, суд в удовлетворении просьбы отказал.

Как заявил в ходе его рассмотрения прокурор, южноуралец зарекомендовал себя личностью с неустойчивым поведением, допускал нарушения режима отбывания наказания, за что привлекался к ответственности. Кроме того, когда-то суд уже освобождал его условно-досрочно – по предыдущему приговору. И закончилось все смертью ребенка. Суд счел доводы прокурора обоснованными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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