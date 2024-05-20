«Индекс окрошки» в России прибавил 12%

Традиционная окрошка бьет по карману российской семьи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «индекс окрошки» подрос в 2024 году на 12% – до 687 рублей по рецепту на семью. А средний чек по ингредиентам вырос на 13%, превысив 1 тысячу рублей. Такие данные приводит аналитический ресурс «ЧекИндекс».

Больше всего подорожали яйца. В первой половине мая текущего года они стоили в среднем 140 рублей за десяток, что на 47% дороже аналогичного периода прошлого года. На 23% подорожал редис (143 рубля за полкило). По 13% прибавили укроп (27 рублей за пучок) и вареная колбаса (245 рублей за 300 грамм). Квас – 12% (82 рубля за литр). Меньше чем на 10% подорожали огурцы (148 рублей за килограмм, +8%) и сметана (82 рубля за 250 граммов, +6%).

Подешевели только картофель (42 рубля за килограмм, -2%) и зеленый лук (133 рубля за упаковку, -7%).

«Средний чек покупки такого набора товаров для квасной окрошки в мае составил 1042 рубля, на 13% выше, чем в прошлом году (921 рубля), – отмечают аналитики. – К слову, в Москве траты на ингредиенты для окрошки составляют 1039 рублей, на 6% выше уровня прошлого года».

А вот в онлайн-магазинах такой комплект на окрошку обойдется в 2022 рубля или на 25% выше уровня прошлого года.

Если рассматривать расходы на набор ингредиентов для квасной окрошки, исходя из традиционного «советского» рецепта ( в расчете на четыре порции супа): редис (300 граммов), картофель (400 граммов), яйца (5 штук), огурцы (300 граммов), колбаса вареная (300 граммов), сметана (100 граммов), квас (1 литр), лук и укроп (по одному пучку каждого), – средний размер трат на окрошку из кваса составляет 687 рублей. Это на 12% выше, чем в прошлом году.

В заведениях общественного питания (в среднем по России) на порцию окрошки в первой половине мая тратили 189 рублей (это на 11% больше, чем в прошлом году в то же время). При этом число покупок этого блюда в кафе и ресторанах за год выросло на 2%.

Отметим, что в прошлом году «индекс окрошки» вырос всего на 3% по сравнению с 2022 годом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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