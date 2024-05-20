Поселок под Челябинском уходит под воду

Прокурор Копейска выехал в поселок Горняк после жалоб жителей на подтопление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава надзорного ведомства Копейска вынужден был лично выехать в поселок Горняк после того, как его жители опубликовали в социальных сетях обращение к контролирующим органам и властям региона с криком о помощи.

Поселок многие годы остается «болевой» точкой муниципалитета. Домовладения здесь регулярно топит из-за обилия грунтовых вод, рвущихся на поверхность после того, как была прекращена работа на шахтах, разбросанных по территории городского округа.

О разворачивающейся в населенном пункте катастрофе знают и местные, и региональные власти. Однако ситуация не улучшается.

По словам копейчан, кардинально решить проблему чиновники обещали еще в 2019 году. Однако спустя пять лет их земельные участки и дома по-прежнему страдают из-за разлива грунтовых вод. Так, в настоящее время, жалуются южноуральцы, подтоплены практически все улицы поселка. Вода господствует на подворьях, в подвалах, а то и в самих домах.

Стены зданий покрыты плесенью, дети и старики болеют. Особенно осложнилась ситуация после трех дней обильных дождей, и теперь, по данным гидрологов, уровень воды не только не приблизился к безопасному значению, но и вырос на 20 сантиметров.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, ситуация с подтоплением частного жилого сектора поселка Горняк находится на постоянном контроле прокуратуры Копейска.

Сегодня, 20 мая, прокурор города Сергей Чеурин лично выехал в поселок в связи с сообщением о подтоплении грунтовыми водами частного жилого сектора.

Выяснилось, что с 27 апреля в рамках муниципального контракта произведена откачка 90 тысяч кубических метров из карьера бывшей шахты «Красная Горнячка», произведена очистка ливневой канализации, ведущей от ГСК «Горняк» к озеру Курлады, осушен пруд-испаритель по ул. Тольятти. Работы по откачке воды в настоящее время продолжаются.

Муниципальным учреждением «Городская служба заказчика» с научно-проектным институтом заключен контракт на разработку единого проекта водопонижения Копейского городского округа, осуществляется разработка проектно-сметной документации.

Гражданам прокурором разъяснен порядок действий в случае подъема воды. Ситуация находится на особом контроле прокуратуры города, заверили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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