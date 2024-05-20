Движение в центре Челябинска закроют на три недели

Движение по улице Тимирязева в Челябинске будет частично закрыто.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, причина транспортных ограничений – проведение работ по капитальному ремонту теплосети.

«С 6 часов 21 мая до 22 часов 10 июня закрывается движение транспорта по улице Тимирязева в районе дома №25», – уточнили представители администрации.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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