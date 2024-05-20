В Челябинской области стартовала масштабная проверка работы автобусов

Госавтоинспекция Челябинской области приступила к масштабной проверке автобусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, масштабная профилактическая акция «Автобус» пройдет в регионе с 20 по 23 мая. В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверят соблюдение водителями пассажирского транспорта Правил дорожного движения.

Из транспортного потока будут исключать автобусы, не отвечающие предъявляемым техническим требованиям, например, с неисправным рулевым управлением, либо неисправной тормозной системой.

Инспекторы посетят транспортные организации, осуществляющие пассажирские перевозки, проведут профилактические беседы с водителями и механиками, проверят состояние техники и соответствие документации.

На автовокзалах и автостанциях также проведут проверки автобусов, выполняющих международные и междугородние рейсы.

В силовом ведомстве отмечают, что с начала 2024 года по вине водителей автобусов на территории области произошло 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 41 получил травмы.

Госавтоинспекция просит с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан. Сотрудники полиции просят пассажиров автобусов обращать внимание на состояние водителей. При подозрении на состояние опьянения следует сообщить в дежурную часть отдела полиции Госавтоинспекции или по телефону 02 (102 – с мобильного) или 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

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