В Британии сварили пиво из пчел-убийц

Пиво из мертвых пчел сварили в одном из университетов Уэльса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за смелый эксперимент взялись ученые Кардиффского университета (Уэльс).

Хмельной напиток исследователи сварили, используя для этого дрожжи, полученные из двух видов насекомых – пчел-убийц из Намибии и медоносных пчел Уэльса. Для выращивания культуры ученые взяли насекомых, умерших естественным путем.

Результат эксперимента настолько вдохновил исследователей, пишут британские СМИ, что сейчас они активно ищут пивоварню, которая возьмется выпускать «убойный» напиток в производственных масштабах. Полученную от этого прибыль ученые намерены направить на финансирование дальнейших исследований в области фармации и пчеловодства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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