Мэра южноуральского Троицка вновь оправдали

Суд не нашел в действиях главы Троицка превышения полномочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд вновь вынес оправдательный приговор мэру Троицка Александру Виноградову.

Напомним, речь о процессе, в ходе которого чиновника обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2019 году городские власти инициировали передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав организации. Сам мэр свою вину отрицал, подчеркивая, что эти действия были обусловлены стремлением избежать срыва отопительного сезона.

В итоге в конце мая 2023 года суд оправдал чиновника в связи с отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию. В начале октября Челябинский областной суд оставил это решение без изменений, и оно вступило в силу.

После этого прокурор Троицка принес градоначальнику официальные извинения от имени государства «за причиненный вред в результате уголовного преследования». А в начале декабря началось рассмотрение иска Виноградова о компенсации ущерба, причиненного ему уголовным преследованием.

Параллельно с этим прокуратура оспорила решение в Седьмом кассационном суде. И в марте текущего года добилась успеха: суд отменил оправдательный приговор и вернул уголовное дело в отношении мэра Троицка Александра Виноградова на повторное рассмотрение в Челябинский областной суд.

Однако по итогам повторного рассмотрения судьи вновь не нашли в действиях чиновника превышения полномочий.

Напомним, в настоящее время глава Троицка находится в СИЗО в рамках расследования другого уголовного дела. Чиновника подозревают в получении взятки. По версии следствия, один из предпринимателей передал мэру беговую дорожку за 126 тысяч рублей в качестве вознаграждения за ускоренное и беспрепятственное получение разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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