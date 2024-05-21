21 мая ожидаются следующие события – Челябинск

21.05.2024, вторник
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11:00 Челябинск – Час самообразования «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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13:00 Челябинск – Уличная акция «С книгой на скамейке» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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14:00 Челябинск – Демонстрация документальных фильмов «СССР-Россия-Транзит» Андрея Титова и «Без дороги» Павла Фаттахутдинова (киноклуб им. Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)
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14:00 Челябинск – Литературно-музыкальная композиция «Вальс Победы» в клубе «Радуга» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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14:00 Челябинск – Акция дублер-шоу «Библиотекарь на час», библиовелопробег «Приглашаем в библиотеку» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Встреча «С любовью к библиотеке» в клубе любителей чтения «Книгочей» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Декупаж» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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17:00 Челябинск – Лекция «Есенин и художники: дружба, искусство и эпоха» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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18:00 Челябинск – Демонстрация балета Александра Экмана «Сон в летнюю ночь» (киноклуб им. Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)
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18:00 Челябинск – Вечер-портрет «В.П. Астафьев: жизнь и творчество» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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18:30 Челябинск – Творческий вечер, посвященный 85-летию народного артиста России Бориса Петрова (Концертный зал им. Сергея Прокофьева, ул. Труда 92а)
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18:30 Челябинск – Пешеходная прогулка «Улица Садовая»: рассказ об истории улицы Красной. Встреча возле водонапорной башни (между зданиями Воровского, 11 и Воровского, 13) (по записи)
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18:30 Челябинск – Бесплатные занятия по бегу (ул. Лесопарковая, 2а)
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