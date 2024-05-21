Копейской «Венецией» заинтересовались в Следственном комитете

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с тонущим поселком под Челябинском.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, главе ведомства Александру Бастрыкину будет доложено о проверке доводов, озвученных в обращении жителей одного из поселков Челябинской области, о подтоплении их частных домов грунтовыми водами.

«В средствах массовой информации появилось видеообращение жителей поселка Горняк. Они жалуются, что их частные дома топит вода из бывшей шахты. Отмечается, что ранее жители поселка уже неоднократно обращались в надзорные органы», – уточнили в силовом ведомстве.

Напомним, поселок Горняк многие годы остается «болевой» точкой Копейска. Домовладения здесь регулярно топит из-за обилия грунтовых вод, рвущихся на поверхность после того, как была прекращена работа на шахтах, разбросанных по территории городского округа.

О разворачивающейся в населенном пункте катастрофе знают и местные, и региональные власти. Однако ситуация не улучшается.

Об этом и рассказали жители Горняка в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях. По словам копейчан, кардинально решить проблему чиновники обещали еще в 2019 году. Однако спустя пять лет их земельные участки и дома по-прежнему страдают из-за разлива грунтовых вод. Так, в настоящее время, жалуются южноуральцы, подтоплены практически все улицы поселка. Вода господствует на подворьях, в подвалах, а то и в самих домах. Стены зданий покрыты плесенью, дети и старики болеют.

Подрядная организация начала откачку воды 27 апреля текущего года. Но результатов ее усилия пока не принесли. Более того, после трех дней обильных дождей ситуация осложнилась, и теперь, по данным гидрологов, уровень воды не только не приблизился к безопасному значению, но и вырос на 20 сантиметров.

Вчера, 20 мая, в поселок выезжал прокурор Копейска Сергей Чеурин. По словам копейчан, в это надзорное ведомство они обращались по проблеме подтоплений уже трижды за прошедшие шесть лет.

Теперь к контролю за ситуацией подключился и следственный комитет России. «По данному факту следственными органами СУ СК России по Челябинской области организована доследственная проверка, – заявили представители ведомства. – Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах».

Впрочем, как следует из видеообращения жителей поселка, и в Следственный комитет на грунтовые воды, превращающие Горняк в местную «Венецию», они тоже уже жаловались.

Челябинск, Виктор Елисеев

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