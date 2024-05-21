Сибирские розы расцвели на Таганае

В нацпарке под Златоустом начали цветить купавки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в заповеднике распустились сибирские розы – это еще одно название всем известной купальницы европейской, купавки или куколки.

«Цвести они собирались еще в конце апреля, и, если бы это случилось, купавка установила бы очередной рекорд, – рассказали биологи. – Но возвращение зимы в первой декаде мая остановило рекордсменку. И лишь на четвертый день после схода снега купальница, наконец, раскрыла свои желтые бутоны».

Кстати, по народному поверью, купальницы цветут лишь тогда, когда вода в реках и озерах прогревается настолько, что можно купаться. Однако в данном случае приметам верить точно не стоит, отмечают сотрудники парка. И тем более не стоит пытаться окунуться.

Не нужно собирать букеты из купавок – влажность для них очень важна, и дома в тепле куколка быстро завянет, говорят специалисты. К тому же цветки у этого пусть и неприхотливого, но все же нежного растения появляются лишь на девятый год жизни.

Челябинск, Виктор Елисеев

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