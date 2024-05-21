Почти полтысячи мотоциклистов задержали на Южном Урале

Каждый третий задержанный южноуралец на мотоцикле не имел водительских прав.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в регионе завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

Напомним, акция стартовала 10 мая. «Решение о принятии дополнительных мер было принято на основе анализа дорожной обстановки и в связи с поступающими жалобами граждан на мотоциклистов, во время заездов мешающих южноуральцам отдыхать в ночное время», – рассказали представители регионального полицейского главка.

Общее количество выявленных административных правонарушений за все время проведения мероприятия составило 448. Из них за управление в состоянии алкогольного опьянения – 36. За управление без водительских прав – 136. За управление незарегистрированными транспортными средствами – 35.

Возбуждены девять уголовных дел по статье 164.1 УК РФ за повторную езду в состоянии опьянения. 77 мототранспортных средств помещены на специализированную стоянку. Выдано 110 предостережений о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений.

«Тем, кто не соблюдает установленные правила и мешает людям отдыхать, сотрудники полиции напоминают об административной ответственности. О нарушителях граждане могут сообщить в отделы полиции по телефону. Кроме того, предусмотрена возможность оставить обращение через официальный интернет-сайт МВД России или сервис Госавтоинспекции с приложением ссылки на размещенные в интернете фото- или видеоматериалы, на которых зафиксирован факт нарушения водителем ПДД», – отметили в пресс-службе силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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