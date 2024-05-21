В Челябинске разрешили открывать летние кафе определенного вида

Власти Челябинска согласовали открытие в городе более чем полусотни сезонных кафе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на улицах города начали появляться летние кафе и рестораны. Всего в этом году в Челябинске их будет 60.

Полный список с адресами всех летних залов опубликовали на официальном сайте городской администрации.

Чиновники напоминают, что в Челябинске появился дизайн-код для нестационарных торговых объектов, распространяющийся среди прочего и на сезонные площадки общественного питания. Их владельцы должны согласовывать внешний вид заведений с управлением архитектуры.

Согласно документу, размещенному на сайте городского управления по архитектурно-градостроительному проектированию, при оформлении летнего кафе допускается организация деревянного настила высотой до 150 миллиметров, расстановка зонтов или монтаж маркиз к фасаду здания (допустимо и использование маркиз на стойках, без крепления к фасаду), а также установка ограждений из дерева. При этом размещение нестационарного объекта не должно мешать движению пешеходов, велосипедистов и транспорта, в том числе мешать проезду спецтранспорта.

Запрещается монтаж капитальных, предполагающих длительный демонтаж металлических и деревянных конструкций, а также устройство конструкций, изолирующих пространство летних кафе от окружающей среды.

Стоит отметить, что целый ряд «летников» будут размещены у зданий, являющихся объектами культурного наследия. Между тем, законодательство устанавливает ряд ограничений для использования территорий памятников культуры. Так, закон «Об объектах культурного наследия» запрещает проводить в ходе хозяйственной деятельности работы, «изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры» памятника культуры. А в положении о зонах охраны памятников культуры содержится требование обеспечения «визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде».

Краеведы трактуют это как однозначный запрет изменений внешнего вида фасада зданий, признанных объектами культурного наследия. Историки настаивают на том, что фасад исторических зданий скрывать нельзя. Однако зачастую именно это и происходит при размещении летних кафе. Чтобы в этом убедиться, достаточно пройтись по пешеходной части улицы Кирова, на которой расположены сразу несколько памятников культуры.

Представленный властями Челябинска дизайн-код нестационарных объектов торговли никак не оговаривает вопрос оформления летних кафе в зданиях, являющихся объектами культурного наследия. РИА «Новый День» направил в мэрию Челябинска запрос с просьбой прокомментировать, учитывался ли при согласовании внешнего вида «летников» статус зданий, у которых они будут располагаться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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