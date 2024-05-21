Ученые приблизились к возможности обеспечить вечную жизнь человеческому мозгу

Китайские ученые существенно приблизились к возможности обеспечить вечную жизнь человеческому мозгу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в университете Фудань использовали стволовые клетки эмбриона человека для выращивания образцов мозговой ткани. Полученные образцы обрабатывались различными химическими смесями, замораживались в жидком азоте и через 24 часа размораживались.

По итогам исследования был создан наиболее эффективный раствор для защиты клеток мозга при заморозке. Им обработали «мини-мозги» разного возраста – от 4 недель до 3 месяцев – и снова заморозили на разный срок. Одна партия органоидов провела в замороженном состоянии 18 месяцев. После разморозки эти образцы демонстрировали такое же состояние и такие же реакции, как и те, которые никогда не замораживались.

После этого исследователи обработали раствором и заморозили образцы живой ткани мозга пациентов, страдающих эпилепсией. Структура мозговых клеток осталась неизменной, сохранив даже патологические особенности эпилепсии. Это большой прорыв для исследователей, так как теперь можно будет замораживать образцы для дальнейшего изучения или анализа опасения искаженных результатов.

Кроме того, этот метод в перспективе возможно применять для заморозки всего головного мозга и других тканей.

«Это не только прорыв для неврологов, которые хотят изучить новые лекарства, но и может продвинуть фантастическую идею возвращения людей к жизни в будущем», – комментирует новость Daily Mail.

Москва, Игорь Юров

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