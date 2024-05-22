22 мая ожидаются следующие события – Челябинск

22.05.2024, вторник
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09:30 Челябинск – Финал городского соревнования классов «Наше здоровье – в наших руках!» в формате велопробега «Здоровый город» (за памятником Курчатову)
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10:00 – 18:00 Челябинск – Детективное агентство «Блондинка из Челябинска»: обзор книг Натальи Левитиной (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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10:00 – 18:00 Челябинск – Обзор книг детских писателей Южного Урала (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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11:00 – 16:00 Челябинск – День уральских авторов: презентация о поэтах и писателях Челябинска, обзор краеведческих книг (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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11:00 Челябинск – Встреча и мастер-класс в клубе «Уральский сарафан» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусств)
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11:00 Челябинск – Уличная акция «Краеведческий обзор» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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11:00 Челябинск – Утро в библиотеке «День детектива» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Новинки юбилейного сезона на Аркаиме» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс») (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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12:00 Челябинск – Квест «В поисках сокровищ» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи) (киноклуб им. Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)
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12:00 Челябинск – Квест «Магистры детектива» для школьников (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)
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12:00 – 13:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)
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12:00 Челябинск – Праздничная встреча «90 лет книжного Притяжения» в рамках юбилейной недели (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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12:10 Челябинск – Визит министра здравоохранения Челябинской области Татьяны Колчинской в отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, главный корпус, ул. Блюхера, 42)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Квиз «Все тайное становится явным», творческая мастерская «Аист прилетел» (объемная аппликация) (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Литературная встреча «Космическая эпопея», приуроченная ко Дню «Звездных войн» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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15:00 Челябинск – Презентация третьего тома издания «Герои госпиталя 1722: Судьбы врачей, медицинского персонала и красноармейцев, находившихся на лечении в челябинском эвакогоспитале в годы Великой Отечественной войны» (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а)
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15:00 – 19:00 Челябинск – Встреча шахматного клуба «Диван» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Вечер танцев для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, площадка у главной сцены)
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16:00 Челябинск – Вечер творчества Марка Фрадкина «Ну как на свете без любви прожить?» к 110-летию со дня рождения композитора (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Квест-игра «Знай правила движения, как таблицу умножения!» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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17:00 Челябинск – Литературный салон «Последний романтик XX века: судьба и подвиг Юлии Друниной» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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18:00 Челябинск – Демонстрация Кена Лоуча фильма «Ветер, который качает вереск» (киноклуб имени Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)
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18:00 Челябинск – Квартирник (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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