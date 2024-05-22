Опять? В Челябинске стартует ремонт трамвайных путей на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Ленина

Трамваи и троллейбусы изменят трассу движения из-за ремонта перекрестка в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 22 часов 24 мая до утра 29 мая закрывается движение трамваев № 2 и №20 до областной больницы.

«Ремонтируем трамвайные пути на перекрестке проспекта Ленина и Свердловского проспекта», – объяснили причину ограничений в учреждении.

Движение троллейбусов №10, №14 и №17 через перекресток также будет закрыто.

На время действия ограничений трамваи маршрута №2 направят по схеме: ЧЭМК – Кирова – Автовокзал.

Трамвай №20 будет следовать по маршруту «Першино – Кирова – Карла Маркса – ЧТЗ».

Троллейбус №10 от конечной остановки «Солнечный берег» пойдет до железнодорожного вокзала.

Троллейбусный маршрут №14 направят от остановки «Улица Братьев Кашириных» через улицы Труда и Энгельса на проспект Ленина и далее – до парка Гагарина. В обратном направлении маршрут проследует по улице Сони Кривой, Свердловскому и Комсомольскому проспектам и улице Молодогвардейцев до конечной – «Братьев Кашириных».

Троллейбус №17 будет следовать по схеме «Молдавская – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – Труда – Энгельса – проспект Ленина – Парк Гагарина».

Интересно, что трамвайные пути на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Ленина стояли в плане ремонтов 2923 года. «Новый День» направил запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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