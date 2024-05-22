Южноуральцы завоевали пять наград чемпионата России по легкой атлетике

Южноуральские легкоатлеты завоевали медали командного чемпионата России-2024.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области», командный чемпионат России по легкой атлетике проходит сейчас в Сочи, на стадионе имени Славы Метревели.

На соревнованиях уже проявили себя южноуральские атлеты.

Серебряным призером в прыжках с шестом стал южноуралец Тимур Моргунов, с результатом 5 метров 60 сантиметров.

Также на вторую ступень пьедестала поднялся Никита Анищенков, взяв в прыжке в высоту отметку 2 метра 23 сантиметра.

Бронзу с турнира в тройном прыжке с результатом 16 метров 37 сантиметров забирает Илья Телькунов.

Сразу две награды завоевала Наталья Комбарова. Челябинка была лучшей на беговой дистанции 200 метров (23.21 секунды) и второй на стометровке (11.392 секунды).

Челябинск, Виктор Елисеев

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