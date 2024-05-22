На Южном Урале резко выросло число погибших на дорогах

В Челябинской области растет аварийность на дорогах. Более того, по ряду показателей регион достиг наивысших показателей за последние 5 лет. Об этом сегодня сообщил начальник управления ГИБДД Челябинской области Иван Путков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 году в ДТП на Южном Урале погибли 342 человека, в том числе 19 детей. Общее число жертв на 22% превышает показатели 2022 года, а количество несовершеннолетних – в 2 раза (при этом зафиксирован пик числа аварий, в которых зафиксированы нарушения правил перевозки детей).

Резко выросло число аварий с участием мототранспорта. Новая беда – ДТП с участием средств индивидуальной мобильности: только по вине самокатчиков в минувшем году пострадали более 80 человек.

Более чем в 1,5 раза – до 89 – выросло количество погибших по вине пьяных водителей. Более того, 4 из 5 ДТП с пятью и более погибшими устроили нетрезвые автомобилисты.

Еще одна причина высокой аварийности – нарушение скоростного режима, в минувшем году приведшее к гибели 95 человек. Торопливые водители зачастую выезжают на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности этого маневра, что тоже нередко становится причиной ДТП, отличающиеся высокой долей смертности и тяжестью травм.

Но больше всего в минувшем году было погибших в ДТП, спровоцированных неудовлетворительным состоянием южноуральских дорог – 113 человек.

Челябинск, Павел Зварзин

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