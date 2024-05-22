В Челябинской области стартует основной период сдачи ЕГЭ

Выпускники южноуральских школ приступают к сдаче единого государственного экзамена.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области», в четверг, 23 мая, стартует основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), который продлится до 5 июля. На сдачу ЕГЭ в регионе зарегистрировались более 14 тысяч человек.

В первый день участникам предстоит сдать экзамены по выбору: география, литература, химия. На сдачу этих предметов заявились почти 3 тысячи участников: химию планируют сдавать более 1,7 тысячи человек, экзамен по литературе напишут более 900 участников, по географии – свыше 200. 23 мая будет задействовано 42 пункта проведения экзаменов (ППЭ).

Обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике пройдут 28 мая и 31 мая соответственно.

Всего для проведения ЕГЭ в регионе в основной период открыты 90 ППЭ. При проведении кампании ЕГЭ будет применяться технология передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» и сканирования их в аудиториях ППЭ.

Напомним, в этом году впервые выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету, использовав результат пересдачи при приеме на обучение в вузы в год проведения этого экзамена.

«Такая возможность предоставляется всем выпускникам текущего года, сдававшим ЕГЭ, без исключения. Но важно обратить внимание, что действителен будет только результат пересдачи. Первый полученный результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован. Следует понимать, что это пересдача не «на всякий случай». На пересдачу необходимо идти с твердой уверенностью в своих знаниях», – подчеркнули представители минобрнауки.

По всем вопросам организации и проведения экзаменов в Челябинской области можно обращаться по телефону «горячей линии» +7(351)263-25-17.

Челябинск, Виктор Елисеев

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