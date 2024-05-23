23 мая ожидаются следующие события – Челябинск

23.05.2024, четверг
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10:00 Челябинск – Большая конференция маркетологов «Завод» (МТС Live Холл, ул. Труда, 181)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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11:00 Челябинск – Уличная акция «Вы не читаете? Тогда мы идем к вам!» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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11:00 Челябинск – Утро в библиотеке: видеопрезентация «День классики» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30 Челябинск – Мастер-класс директора НМИЦ нейрохирургии Тюмени Альберта Суфианова по хирургическому лечению болезни Паркинсона (Челябинская областная клиническая больница, ул. Воровского, 70)
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12:00 Челябинск – XV Международный фестиваль «ФотоФест-2024» (конгресс-холл WorldTradeCenter, пр. Ленина, 35)
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12:00 Челябинск – Акция «День забывчивых читателей» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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12:00 Челябинск – Уличная акция «Добро пожаловать в библиотеку!» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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14:00 Челябинск – Программа «Рожденные в СССР» в киноклубе «Кентавр»: «Цвет белого снега» Анатолия Васильева, «Что-то с телефоном» Константина Осина и «Вороне где-то бог…» Владислава Виноградова (киноклуб им. Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)
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14:00 Челябинск – Акция «Марафон семейного чтения», библиовелопробег «Приглашаем в библиотеку» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Майская палитра «Семейные увлечения»: беседа «Секреты семейного отдыха», творческая гостиная «Отдых на природе» в клубе «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)
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14:00 Челябинск – Путешествие во времени «Кто придумал буквы?» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс «Закладка для новой книжки» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Медиаурок «Стар и млад букве рад» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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15:00 Челябинск – «Оформи зачетно!»: справочная и консультационная помощь в оформлении списков электронных и печатных источников информации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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15:00 Челябинск – Играем за столом в шашки для детей (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – Лекция Марины Волковой «Тайны Медной горы Хозяйки» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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16:00 Челябинск – Посиделки с кают-компанией, посвященные Году Семьи (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Книжная закладка с элементами макраме» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:20 Челябинск – XV Международный фестиваль «ФотоФест-2024»: открытие ретроспективной фотовыставки Владимира Голынкина (галерея «Каменный пояс», ул. Кирова, 165)
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17:00 Челябинск – XV Международный фестиваль «ФотоФест-2024»: открытие выставки «Современный Китай» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, восточная башня, большой зал)
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18:00 Челябинск – Отчетный концерт творческих коллективов ДК «Новосинеглазово» (ДК пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7)
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18:30 Челябинск – Пешеходная прогулка «Улица Болотная»: рассказ об истории улицы Красной (встреча у памятника «Орленок», Алое Поле) (по записи)
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