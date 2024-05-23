Жабы заполонили тропы Таганая

Южноуральцев предостерегли от встреч с земноводными.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», сейчас, когда у этих таганайских земноводных начался брачный период, они активно перемещаются.

«Обычно серая или обыкновенная жаба, которую еще называют коровница, ведет ночной образ жизни, – отмечают в заповеднике. – Но в поисках партнеров амфибии упорно ползут к водоемам, пересекая тропы и дороги. Невзирая на погоду и природные условия и не реагируя даже на человека. Потому смотрите под ноги, чтобы случайно не наступить на животное».

Трогать жаб тоже не надо. Они не кусаются, и бородавки после прикосновения к ним не появятся. Но в основании шеи у этих земноводных есть ядовитые железы, выделяющие жгучую жидкость. Попав на слизистую оболочку, она вызовет сильную боль и воспаление.

Так что южноуральцав просят при встрече с амфибией просто пройти мимо. Пусть невесты доползут до своих женихов к родовому гнезду, его в течение всей жизни жабы устраивают в одном и том же водоеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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