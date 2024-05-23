Уральские металлурги наращивают поставки трубникам

Трубная отрасль показала наибольшую динамику закупок металлопродукции ММК.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», из всех партнеров Магнитки представители трубной отрасли больше всех нарастили закупки продукции ММК по отношению к 2021 году – более чем на 30%. Об этом рассказал руководитель группы по работе с предприятиями трубной промышленности ПАО Александр Кадошников, выступая на 14-й Общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» в Новосибирске.

В своем докладе представитель ММК рассказал о ситуации на российском рынке металлопродукции и о работе комбината на рынке листового проката для трубной промышленности.

В целом 2023 год стал для российских металлургов достаточно успешным. Несмотря на сокращение экспорта, объемы производства отечественных металлургов выросли благодаря резкому подъему внутреннего потребления. Так, по результатам 2023 года рост внутреннего металлопотребления в России составил около 12,7%. В 2024 году ММК ожидает сохранения общей положительной тенденции.

Как отметил Александр Кадошников, ММК производит более 17% от всего металлопроката, поставляемого на российский рынок, и занимает лидирующие позиции на российском рынке премиальной металлопродукции и, в частности, в поставках стали для автомобильной промышленности. Также компания является ведущим поставщиком оцинкованного и окрашенного проката и входит в топ-З производителей метизной продукции.

Трубная отрасль в структуре продаж ММК традиционно является одной из наиболее значимых, на которую приходится примерно треть всех поставок комбината на российский рынок. Именно трубная отрасль показала наиболее существенный рост закупок металлопродукции ММК к 2021 году – за этот период они выросли более чем на 30%.

При этом сохраняется потенциал дальнейшего роста. Продукция ММК используется при производстве всех видов сварных труб, включая трубы большого диаметра для магистральных трубопроводов. Качество проката ММК позволяет изготавливать трубы для использования в суровых климатических зонах, при экстремальных условиях эксплуатации, под высоким давлением.

В рамках продуктовой стратегии ММК, направленной на освоение инновационных видов продукции для трубной отрасли, в 2023 году специалистами комбината были освоены следующие виды проката для трубных предприятий:

горячекатаный листовой прокат классом прочности К60 с уменьшенным уровнем легирования толщиной 21,6 мм;

горячекатаный листовой прокат толщинами 43,0-55,0 мм, с требованиями высокой прочности и ударной вязкости при температуре минус 43 градуса по Цельсию, предназначенный для изготовления опор объектов международного аэропорта Петропавловск-Камчатский;

горячекатаный рулонный прокат из стали марки 03ХГБ в коррозионностойком исполнении толщиной 10 мм;

горячекатаный рулонный прокат из классов прочности К55, N80 толщинами от 12мм и выше.

Помимо этого, успешно освоена технология производства листового проката класса прочности К60 размерами 17х3117х12150 и 25,8х4333х12150 мм, предназначенного для изготовления труб, эксплуатируемых в зонах активных тектонических разломов. Также освоено производство стали марки 1 3Г1 с-у в рулонном прокате размерами 8,2х2250 мм с повышенными требованиями к хладостойкости.

Укреплению позиций на рынке должен способствовать и клиентоориентированный подход, в рамках которого компания работает над расширением географии и качества присутствия сети Торгового дома ММК, увеличением онлайн-продаж, развитием системы логистики. Также уделяется внимание поиску новых технологических решений для отраслей с высоким потенциалом роста в ближайшей перспективе, внедрению CRM-системы (Customer Relationship Management – система управления взаимоотношениями с клиентами).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube