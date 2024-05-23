Экс-бухгалтер администрации Троицкого района получила срок за мошенничество

В Троицке бывший бухгалтер администрации осуждена за хищение бюджетных денежных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Троицкий городской суд признал 36-летнюю экс-чиновницу виновной в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Выяснилось, что в 2021-2023 годах женщина, работая главным бухгалтером одного из управлений администрации Троицкого района, начисляла себе повышенную заработную плату, а также оформляла другие выплаты. В итоге сверх положенной оплаты труда троичанка присвоила более 330 тысяч рублей из муниципального бюджета.

Суд с учетом смягчающих наказание обстоятельств и полного возмещения причиненного ущерба приговорил бывшую чиновницу к 2,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, установив предусмотренные уголовным законом ограничения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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