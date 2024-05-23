Экс-заведующему психдиспансером Озерска вынесли приговор

В Озерске бывший руководитель медучреждения осужден за получение взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Озерский городской суд признал бывшего заведующего психоневрологическим диспансером больницы виновным в получении взяток.

Установлено, что с января 2017 по июль 2023 года медик получил от горожан около 1,8 миллиона рублей. Подношения помогали ему принять решение о длительной госпитализации либо принудительном лечении родственников щедрых южноуральцев.

Суд приговорил заведующего психбольницей к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 6 миллионов рублей.

В ходе следствия озерчанин добровольно перевел в бюджет государства средства, полученные им в качестве взяток.

Челябинск, Виктор Елисеев

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