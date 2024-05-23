Почти 80 южноуральцев погибли в огне с начала года

В МЧС обеспокоены числом погибших на пожарах в 2024 году на Южном Урале.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 2024 году жертвами огненной стихии на Южном Урале стали 78 человек.
«Отмечается значительное снижение по сравнению с аналогичным периодом (98 погибших в 2023 году), однако цифра все равно значительна!" – тревожно констатируют представители экстренного ведомства.
Так, последний по времени трагический случай произошел сегодняшней ночью в поселке Петровский Красноармейского района. Пожар вспыхнул в частном доме на улице Учительской. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.
В результате происшествия погибли 2 человека – женщина 85 лет и 58-летний мужчина. В настоящий момент устанавливаются причина и все обстоятельства инцидента.
Сотрудники МЧС России напоминают южноуральцам правила пожарной безопасности: не следует эксплуатировать неисправное электрооборудование, перегружать электросеть, оставлять без присмотра электроприборы. Стоит воздержаться от курения дома и не заряжать телефон ночью.
Не лишним будет и оборудовать жилище пожарным извещателем, отмечают представители экстренного ведомства.
Челябинск, Виктор Елисеев
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